Belg wint voor het eerst in vijf jaar: "Gelukkig deze winter een paar crossen gereden"

Dries Van Gestel won de 60e editie van de Albert Achterhes Profronde van Drenthe. Voor de Belg was het al lang geleden dat hij nog eens won.

Dries Van Gestel is ondertussen 27 jaar jong en won al verschillende jaren geen koers meer, ondanks mooie ereplaatsen - ook dit jaar al onder meer in Le Samyn en Kuurne-Brussel-Kuurne.

2017

"Het is al van 2017 geleden dat ik nog eens won", verwees hij bij Sporza naar een rit in de Tour des Fjords. "Dat is al een tijdje. Dus het doet veel deugd nog eens te winnen en de handen in de lucht te steken."

"We hadden een klein gaatje met drie, dus ik ging nog eens vol door vlak voor een rotonde en ik sprong uiteindelijk over de borduur. Gelukkig heb ik een paar crossen gereden deze winter."