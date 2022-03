Intermarché trekt met drie Belgen naar Nokere Koerse

We moeten niet wachten op het weekend tot er weer koers is, woensdag staan er namelijk twee mooie klassiekers op het programma. Intermarché Wanty Gobert staat aan beide koersen aan de start en trekt met een stevig Belgische kantje naar Nokere.

Er zullen namelijk maar liefst 3 Belgen deel uitmaken van de 6-koppige Intermarché-ploeg. En niet de minsten want die Belgen zijn Gerben Thijssen - 10 dagen geleden nog 4e in de GP Monseré -, Tom Devriendt - ook goed voor 3 top 10 plaatsen dit seizoen- en Kevin van Melsen.

Maar ook met Nederlander Boy Van Poppel mag de ploegleiding op succes hopen. De sprinter was namelijk in het verleden al eens 2e en 4e in Nokere. Verder maken ook de Deen Julius Johansen en de Hongaar Barnabas Peak deel uit van de selectie van Intermarché Wanty Gobert.

"We hebben met zorg Nokere, Denain en de Bredene-Koksijde Classic bestudeerd dit jaar. Die drie races zijn heel lastig en er zal telkens een gereduceerd peloton voor de zege strijden. Veel teams zullen proberen aanvallen op de kasseistroken maar met goed weer zou het in Nokere wel eens op een sprint kunnen uitdraaien. Met Thijssen en Boy Van Poppel hopen we iets te rapen", vertelt ploegleider Hilaire Van der Schueren.