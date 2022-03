Pech, pech, pech: Vanmarcke moet ook ziek afhaken voor Nokere Koerse

Zelf op zijn 33e blijft Sep Vanmarcke niet gespaard van pech.

"Het is elk jaar wel iets", zo valt de carrière van Sep Vanmarcke na zijn winst in de Omloop van 2021 misschien het best samen te vatten.

Eind februari was de renner van Israel Start-Up Nation klaar om deel te nemen aan het openingsweekend maar moest hij op de ochtend zelf nog ziek afhaken. Een lichte verkoudheid werd toen nog gehoopt.

Maar zijn trainingsstage in Tenerife werd ook in de war gestuurd door ziekte en daags voor Nokere Koerse maakt de ploegleiding bekend dat Vanmarcke ook in Deinze niet aan de start zal staan. "Hij zit in het sukkelstraatje. Ziek koersen is geen optie en hij voelt zich onvoldoende fit om aan de start te staan in Nokere", vertelt ploegleider Eric Van Lancker.