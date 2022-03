Quick-Step trekt met slechts 6 pionnen naar Nokere Koerse na positieve coronatest bij renner

De blauwhemden van Alpha.Vinyl-Quick.Step zullen woensdag slechts met 6 aan de start staan van Nokere Koerse.

Stan Van Tricht stond origineel nog op de deelnemerslijst maar moet nu afhaken na een positieve coronatest. Een andere zevende renner zoeken behoort niet tot de orde voor de ploeg en dus zullen Van Lerberghe, Keisse, Steels, Vernon, Schmid en Steimle het met z'n zessen moeten doen.

"Het is krasselen en zoeken om aan zeven fitte renners te komen. Sénéchal, Lampaert en Stybar kwamen ziek uit Parijs-Nice en er liggen er nog wel enkelen in de lappenmand", vertelt ploegleider Rik Van Slycke. "We blijven als ploeg inzetten op de covidtesten en willen geen risico nemen", klinkt het.

Met Vernon en Van Lerberghe trekken de blauwhemden met twee kopmannen naar Nokere. "We hopen dat Ethan zijn snelle benen meebrengt maar Van Lerberghe is ook zeer rap aan de meet. In de GP Monseré trok hij de sprint aan voor Ethan en deed hij dat zelfs te explosief."