Sagan aan de beterhand en van start in voorbereidingskoers op Milaan - San Remo

Peter Sagan vertrok vorige week niet meer in de derde etappe van de Tirreno-Adriatico en 'bekroonde' zo een eerste goede prestatie niet. Wat nu met Milaan - San Remo en co?

De Slowaak van TotalEnergies had last van koorts en maagproblemen, nadat een coronabesmetting eerder op het jaar al voor een trainingsachterstand had gezorgd.

Beterhand

In de Tirreno leek er even beterschap te zijn met een vierde plaats in een groepssprint in de eerste sprintersetappe, maar die opmars kreeg dus een nieuwe knauw.

Ondertussen zou Sagan aan de beterhand zijn en dus zal hij woensdag ook starten in Milaan - Turijn. Vorig jaar eindigde de Slowaak nog verrassend vierde in Milaan - San Remo.