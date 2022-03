Ganna gelooft in zijn kansen om Milaan-Sanremo te winnen

De wereldkampioen tijdrijden heeft duidelijk zijn zinnen gezet om Milaan-Sanremo op zijn naam te schrijven.

Wordt Filippo Ganna de eerste Italiaan na Vincenzo Nibali in 2018 die nog eens La Primavera op zijn naam weet te schrijven. De koers spreekt alvast tot de verbeelding in Italië.

“Ik droom van Milaan-Sanremo, zoals elke Italiaan. Het is een grote klassieker, wie wil die niet winnen? De tijdrit in Tirreno-Adriatico was belangrijk voor mij, daarna mocht ik de leiderstrui een paar dagen dragen en deed ik m'n werk voor onze kopmannen”, zegt Ganna.

Vorig jaar kon Ganna niet doorzetten omdat hij op de Poggio te vaak op kop zat, een fout die hij dit jaar niet meer zal maken. “We gaan de tactiek hier niet uit de doeken doen. Maar of ik kan winnen? Natuurlijk, de laatste tijd lijkt me niets onmogelijk. Mijn schouders zijn in elk geval breed genoeg om de verwachtingen te dragen.”

Ook Parijs-Roubaix, waar zijn kansen misschien groter zijn, staat nog op het verlanglijstje. “Ik wil dit jaar tonen dat ik meer ben dan een tijdrijder en baanwielrenner. Elke kans die ik daartoe krijg, moet ik grijpen. Specifiek met het oog op Roubaix doe ik wat andere trainingsoefeningen, onder meer om mijn buikspieren sterker te maken en mijn bovenlichaam.”