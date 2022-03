Tim Merlier van de affiche naar winst op Nokere Koerse: "Gezien op beelden hoe je hier moet winnen"

Tim Merlier prijkte dit jaar samen met zijn vriendin Cameron Vandenbroucke op de affiche van Nokere Koerse.

Het bleef niet alleen bij de affiche, Merlier pakte ook de winst in de sprint. “Als iedereen wil dat je wint en je komt ook als eerste over de finish, dan is dat prachtig”, zei Merlier bij Sporza.

“Nokere is een thuismatch voor mij. Er lag veel druk op mijn schouders. Er was zoveel ambiance onderweg, het leek wel een WK. Als iedereen wil dat je wint en je komt ook als eerste over de finish, dan is dat prachtig.”

Het was voor Merlier de eerste deelname aan Nokere Koerse. “Gisteren had ik nog wat beelden bekeken van vorige edities. Toen Bouhanni hier won, had ik gezien dat die ook van ver aanging. Dat was belangrijk op deze finish.”

“In die flauwe bocht naar links ben ik als eerste aangegaan. Als ik daarna mijn wattages kon houden, wist ik dat er niet velen mij zouden kunnen passeren. Er was wel nog een klein tikje in mijn ketting, waardoor ik niet meer durfde te schakelen. Ik lag vrij groot, maar gelukkig was het voldoende.”