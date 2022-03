Tom Pidcock schrapt Giro voor andere grote ronde: "Tom staat open voor het idee"

De kans dat Tom Pidcock dit jaar met INEOS Grenadiers naar de Tour de France trekt wordt met de dag groter.

Het eerste plan was om Tom Pidcock naar de Giro d’Italia te sturen, maar een deelname aan de Tour de France lijkt plots veel waarschijnlijker.

Bij INEOS Grenadiers bevestigen ze die mogelijke deelname. “Naast de kopmannen hebben we een longlist opgesteld voor de Tour en het gaat erom dat we de juiste renners op de juiste momenten op die lijst zetten. Er verandert altijd wel iets en ik denk dat Tom openstaat voor het idee. Maar het duurt nog even tot de Tour. Nu concentreert hij zich nog op het voorjaar”, vertelt teammanager Rod Ellingworth aan VeloNews. “Na de klassiekers heeft Pidcock een korte pauze en dan zullen we kijken wat de volgende stap gaat zijn.”

Eerder was ook te horen dat Pidcock in the picture stond om de overstap naar BORA-Hansgrohe te maken, maar het ziet er naar uit dat hij toch een contractverlenging bij INEOS zal tekenen.

“Ik wil daar niet te veel over zeggen”, zegt Ellingworth nog. “Als het rond is, kunnen we het bevestigen. Ik weet dat er wat speculaties zijn en iedereen vraagt wat van ons, maar als het over Tom gaat moet je bij zijn management zijn. We zijn daar nog mee bezig. Er zullen wel meer teams zijn die hem willen halen. En dat zal voor nog meer renners gelden.”