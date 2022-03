Winnaar Milaan-Sanremo 2014: "Wout van Aert volgens mij een grotere favoriet dan Tadej Pogačar"

Wie heeft een streepje voor in Milaan-Sanremo, Wout van Aert of Tadej Pogačar? De winnaar uit 2014 is goed geplaatst om dat in te schatten en probeert dat in een online persbabbel dan ook te doen.

Het zou wel straf zijn als een tweevoudig Tourwinnaar straks zomaar eventjes La Primavera komt winnen. "Pogačar heeft zeker een kans. Hij is in de vorm van zijn leven en lijkt sterker dan ooit. Ik denk toch dat het moeilijk zal zijn voor hem om de koers te winnen", aldus Alexander Kristoff. "Het zal lastig zijn om er echt iedereen af te rijden op de Poggio. Als er één man is die het kan, is hij het, dus je weet maar nooit."

© photonews

Kristoff zou dus eerder Van Aert noemen als dé topfavoriet. "Volgens mij zijn Wout van Aert en Jumbo-Visma de grotere kanshebbers. Als het aankomt op een sprint, is Van Aert de grote favoriet. Al is Tadej ook vrij snel aan de meet. Je kan het nooit zeggen."

AANVAL VOOR DE POGGIO NUTTELOOS

Met die twee die er momenteel bovenuit steken, is het voor renners als Kristoff niet simpel om het goed uit te pakken. "Het zal heel moeilijk zijn om die jongens te volgen op de Poggio en misschien al op de Cipressa. Om voor de Poggio aan te vallen is nutteloos, dan verspil je vooral veel energie", houdt de Noor toch niet al te veel rekening met een hele vroege demarrage van één van die grote namen.

Wat is zowat het plan bij Intermarché-Wanty-Gobert, wetende dat Van Aert en Pogačar wellicht op de Poggio aan de boom zullen schudden? "Biniam Girmay klimt meestal iets beter dan ik en is ook snel. Hij krijgt een vrije rol. Als we hem over de klimmetjes krijgen, maken we kans op een goede uitslag. Het zal kwestie zijn om vast te klampen in de eerste groep of tenminste in een groep die kan terugkeren in de afdaling van de Poggio."