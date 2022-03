Ganna denkt aan een aanval zoals die van Cancellara: "Ik kan niet Pogačar of Van Aert volgen bergop"

Naast favorieten Pogačar en Van Aert zijn er ook een pak outsiders voor Sanremo, zoals Ganna. De Ineos-man is de grote Italiaanse hoop. Cancellara is voor hem een bron van inspiratie.

De Zwitser gooide zich in 2008 vol in de afdaling en dat volstond voor de zege. Zo'n scenario zou Ganna ook al te graag voltrekken. "Het mag voor mij geen sprint worden en ik kan niet Tadej Pogačar of Wout van Aert volgen bergop. We hebben een heel ander lichaam. Zoals Fabian Cancellara het deed, dat zou perfect zijn voor mij", zegt Ganna in een videocall.

Verre van simpel om dat klaar te spelen. Ganna heeft er wel goede hoop op. "Ik heb doorheen de jaren gemerkt dat ik dicht in de buurt van de winnaar kan eindigen." Alleen jammer dat ook hij onlangs nog ziek was. "Ik denk dat 85-90 procent van het peloton hetzelfde probleem heeft als ik. Het is beter om eraan te beginnen in goede vorm, maar de mentaliteit is er en de benen zijn er klaar voor."

Voor Italianen is dit een heel belangrijke koers

Ondanks dat Ganna slechts een outsider is, hopen de Italiaanse wielerfans vurig op een overwinning van hem. Dat zou enorm veel betekenen. "Voor Italianen is dit een heel belangrijke koers. De belangrijkste na de Giro en de Ronde van Lombardije, denk ik."