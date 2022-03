Girmay gelooft in succes met Intermarché-Wanty-Gobert in Sanremo: "Kristoff één van grootste renners ter wereld"

Met Girmay heeft Intermarché-Wanty-Gobert een groot talent in huis. Kristoff kent Milaan-Sanremo dan weer enorm goed. Twee wapens dus voor het team in het eerste Monument van het jaar.

Biniam Girmay praat vol lof over zijn ploegmaat die Milaan-Sanremo al op zijn palmares heeft staan. "Alexander Kristoff is volgens mij één van de grootste renners ter wereld. Ik ben blij dat ik met hem aan mijn zijde kan rijden", gaat Girmay zeker van de ervaring genieten.

Ik plaats Alexander Kristoff bij de favorieten

De Eritreeër is er zeker van dat zijn teamgenoot nog een keertje dicht kan eindigen op de Via Roma. "Ik plaats Kristoff bij de favorieten. Hij heeft Milaan-Sanremo al gewonnen en ook al dikwijls top tien gereden. Die ervaring kan hij doorgeven aan mij."

En wat is er zelf mogelijk? Hier en daar wordt Girmay bij de outsiders gerekend. De 21-jarige renner houdt de boot af, want het is zijn debuut in een Monument, maar wil er uiteraard het beste van maken. "Elk jaar zet ik een stap. Ik ben snel aan de meet, zeker na een zware koers."