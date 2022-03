'Mathieu van der Poel verrast compleet en komt mogelijk al aan de start in Milaan-Sanremo'

Staat Mathieu van der Poel na een trainingsperiode in Spanje zaterdag aan de start in Milaan-Sanremo? Dat is blijkbaar ineens toch een reële optie.

Verschillende Vlaamse media berichtten dat Van der Poel, voor wie het voorzien was dat hij zijn comeback zou maken in de Coppi e Bartali, alsnog bij de selectie van Alpecin-Fenix voor Milaan-Sanremo gehaald zou worden. Alpecin-Fenix zit zoals meerdere ploegen met verschillende zieke renners, waardoor een vervroegde terugkeer van Van der Poel in het peloton aan de orde is. Voorlopig is het nieuws nog wel niet door de ploeg bevestigd. Komt het zaterdag wel al tot een rentrée van Van der Poel, dan komt er meteen een ferme kanshebber op winst bij.