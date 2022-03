🎥 Sprongetje zet waanzinnige afdaling in die winst oplevert in Milaan-Sanremo: "Hij is een absolute daredevil"

Om Milaan-Sanremo te winnen, moet je soms dingen doen die grenzen aan het waanzinnige. Daar bleek de winnaar van de editie van dit jaar alvast toe bereid.

"Ik heb een beetje risico genomen in de afdaling", vertelde Matej Mohorič achteraf. Een beetje veel, maar het heeft gerendeerd. Voor een renner als Mohorič is overleven op de Poggio en dan wegrijden in de afdaling de enige manier waarop hij Milaan-Sanremo kan winnen. De Sloveen voerde het tot in de perfectie uit.

Op beelden is ook te zien hoe de razendsnelle afdaling van Mohorič juist begon. Pogačar zat in zijn wiel, maar was niet mee toen zijn landgenoot volle bak begon te versnellen. Daarbij vergaloppeerde Mohorič zich zelfs even: hij belandde in de goot en dreigde tegen de borduur aan te knallen. Een sprongetje en hop, vertrokken was hij. Don't try this at home.

Ook de commentatoren van Eurosport waren onder de indruk van deze 'move'. "Hij is een absolute daredevil", klonk het. Een waanzinnige afdaling later was Matej Mohorič ook winnaar van Milaan-Sanremo.