Ploegleider geeft resultaat Van Aert een plek: "Wout is teleurgesteld, maar trots op arbeid teamgenoten overheerst"

Een achtste plaats werd het voor Wout van Aert in Milaan-Sanremo. Ook de ploegleiders van Jumbo-Visma hadden uiteraard op een beter resultaat gehoopt.

Dit was niet waar ze voor naar La Primavera waren afgezakt. "Natuurlijk zijn we teleurgesteld. We reden tenslotte voor de overwinning", bevestigt ook ploegleider Arthur van Dongen. "Achteraf gezien denk ik niet dat we onszelf iets kwalijk kunnen nemen."

De ploeg heeft uitstekend werk geleverd

De vooraf bepaalde instructies zijn wel tot in de puntjes gevolgd. "De ploeg heeft uitstekend werk geleverd. Vooraf stelden we een plan op en dat hebben alle renners goed uitgevoerd." In de finale was het dan aan de kopman zelf.

Die reageerde prima op de versnellingen van Pogačar, maar vond in de achtervolging op Mohorič onvoldoende bondgenoten. "Wout is een beetje teleurgesteld, maar hij is trots op de geleverde arbeid van zijn teamgenoten. Dat laatste gevoel overheerst."