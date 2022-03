Gebruik van de 'dropper post' helemaal geen probleem volgens de UCI-regels

Het gebruik van de 'dropper post' is een thema dat nog wel even blijft nazinderen. De UCI-regels stellen alvast dat er helemaal geen probleem is.

Matej Mohorič vertelde na het winnen van Milaan-Sanremo in alle geuren en kleuren hoe zijn ploeg ermee bezig was om de 'dropper post' in te stellen op zijn fiets en hoezeer hem dat geholpen had. Dan kan je je de vraag stellen: is dat wel reglementair?

ARTIKEL 1.3.013

Ja, dus. Dat heeft de UCI bevestigd door artikel 1.3.013 van het UCI-reglement aan te halen. De regelgeving voor de positie van een zadel geldt ook voor een 'dropper post', waarmee via een knop een renner zijn zadel omhoog of omlaag kan doen gaan.

Aan de minimale 5 cm setback-regel voor de zadelpen, zowel wanneer die in zijn hoogste als in zijn laagste positie staat, moet voldaan worden. Zolang dat het geval is, is alles perfect volgens de regels.