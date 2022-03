Goed nieuws uit kamp Colbrelli, maar verdere onderzoeken gepland

Het was toch wel schrikken toen Sonny Colbrelli na de eerste rit in de Ronde van Catalonië gereanimeerd moest worden na de sprint.

Maandagavond kwamen al geruststellende berichten van Bahrain-Victorious en die worden ook vandaag door het team van de Italiaan bevestigd.

De ploeg laat weten dat Colbrelli "bij bewustzijn was en zich okay voelde". "Hij heeft sindsdien contact gehad met familie en vrienden", staat te lezen op Twitter.

Er zijn voor vandaag verdere onderzoeken gepland om uit te maken wat precies verkeerd gelopen is. "Alle gisterenavond uitgevoerde hartcontroles brachten niets aan het licht om bezorgd over te zijn of functies die aangetast zijn", klinkt het nog.