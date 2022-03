Vanmarcke in de hoek waar de klappen vallen: "Dat kon ik niet over mijn hart laten komen"

Het is het voorjaar nog niet geweest voor Sep Vanmarcke, die opnieuw al heel wat mooie koersen aan zich voorbij zag gaan. En er is nog geen groen licht aan het einde van de tunnel.

"Drie keer ziek in één maand heeft mijn conditie een ferme klap bezorgd. De voorbije acht dagen heb ik in totaal amper vijf uur gefietst. Pas maandag kon ik vier uur trainen", aldus Vanmarcke in Het Laatste Nieuws.

En dus is het afwachten of en wanneer hij op topniveau zal raken. Parijs-Roubaix op 17 april lijkt dé koers voor hem te gaan worden.

Alles op Roubaix?

"De hoofdcoach van Israel-Premier Tech was zinnens mij drie weken uit competitie te nemen en enkel Roubaix (17/04) te laten rijden, maar dat kon ik niet over mijn hart laten komen."

"Ik besef dat ik nog geen rol kan spelen in Harelbeke, Wevelgem en allicht de Ronde (03/04), maar ik wil er starten in de hoop telkens licht te verbeteren en er te staan in Roubaix."