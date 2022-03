Ackermann straalt bij UAE als nooit tevoren: "Enkel Jaboksen en Ewan ontbreken, geweldig om mekaar uit te dagen"

Als één man echt zin in koersen heeft, is het Pascal Ackermann. Hij straalt gewoon. Jakobsen en Ewan zijn de enige twee hele snelle mannen die ontbreken in Brugge-De Panne. Met alle anderen houdt Ackermann wel rekening.

Het was bij de start in Brugge aan zijn gezicht te zien hoe groot de goesting was bij Ackermann. Niet wonder dat de Duitser zo goed in zijn vel zit: hij won onlangs nog de Bredene Koksijde Classic. Zijn eerste zege in lange tijd. "Ik ben ongelooflijk blij. We zijn tevreden met de manier waarop het nu loopt. Mooi, want er komen nog zware weken aan."

Tussen de Bredene Koksijde Classic en de Brugge-De Panne Classic even op adem komen, was ook wel nodig. "Ik heb genoten van de paar dagen die ik thuis was, ook al waren het maar een paar dagen. De overwinning in Koksijde was mentaal belangrijk en nu is het opnieuw koersdag."

We zijn hier met een extreem sterke ploeg

Een koersdag met een sterk deelnemersveld, maar bij UAE zijn ze er klaar voor. "We zijn hier met een extreem sterke ploeg. Je hebt hier verschillende topsprinters aan de start. Enkel Jakobsen en Ewan ontbreken. Het is de eerste keer dat de topsprinters samenkomen. Het is geweldig om mekaar te kunnen uitdagen."