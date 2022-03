Sam Bennett in Tour de France tegen zijn grote idool Wout van Aert: "Hoe ga ik dat doen?"

Sam Bennett kijkt enorm op naar Wout van Aert. De twee zullen dit jaar voor het groen strijden in de Ronde van Frankrijk.

De bewondering van Sam Bennett is voor zijn collega Wout van Aert gigantisch groot. “Wout is amazing. Hoe hij rijdt, is gewoon onwerkelijk”, zegt Bennett in Het Nieuwsblad.

Toch wil hij zijn idool kloppen. Zeker in de Tour de France. “Al vraag ik me soms wel af hoe ik dat ga moeten doen. In Parijs-Nice lag elke sprint bovenop een klim. De tussensprinten, dat leek wel het klassement van de bergprijs.”

“Neen, ik moet nog eens goed de route bestuderen waar ik punten kan pakken op Wout en waar niet. Maar ik ben klaar om de handschoen op te nemen. Ik geloof dat ik een goeie kans heb om de groene trui opnieuw te winnen. Dat is het voordeel van al die maanden zonder koers: ik heb veel mentale frisheid.”