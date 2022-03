Johan Museeuw blikt vooruit op E3: "Ik verwacht hem dit jaar opnieuw op de voorgrond"

Johan Museeuw won zelf twee keer de E3-prijs in Harelbeke. En dus blikt hij vooruit met de nodige wetenschap.

"Als je in de E3 goed bent, dan ben je klaar voor de Ronde van Vlaanderen. Kasper Asgreen bewees het in de vorige editie nog maar eens. Ik verwacht hem dit jaar opnieuw op de voorgrond", aldus Johan Museeuw in Het Laatste Nieuws.

Kandidaten

“Naast Asgreen zijn Wout van Aert en Mads Pedersen de twee topfavorieten. Ze zijn in uitstekende doen en willen maar wat graag de E3 Saxo Bank Classic aan hun erelijst toevoegen."

"Ook Jasper Stuyven, Matej Mohoric en Søren Kragh Andersen zullen een rol van betekenis spelen", aldus nog Museeuw.