Wereldkampioene haalt opnieuw uit en wint nu ook in De Panne

In de Exterioo Classic Brugge-De Panne was het een dag na de mannen aan de vrouwen. En dat leverde spektakel op.

De Exterioo Classic Brugge-De Panne was er eentje met een vroege vlucht van zes, veel controle in De Moeren.

Balsamo

In de slotfase waren er een paar valpartijen, waardoor de hele zaak een beetje strop geraakte en er gaatjes vielen.

In de sprint was het uiteindelijk Kopecky die de sprint aantrok, maar Balsamo kwam er snel over. Wiebes en Bastianelli mogen mee het podium op.