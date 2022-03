Küng derde in E3 na slimme uitval: "Van Aert en Laporte waren zo sterk, ik zag hen niet eens wegrijden"

Ook Stefan Küng kon na de E3 niets anders doen dan getuigen hoe sterk Van Aert en Laporte wel waren. In de eerste plaats Van Aert, aangezien die op het hoogste schavotje stond.

"Op de Paterberg draait het om positionering. Tiesj Benoot deed daar zowat een lead-out voor Jumbo-Visma. Ik zat daar in vijfde en zesde positie. Ik zag Wout van Aert en Christophe Laporte niet eens wegrijden. Op de kasseien verlies je alle momentum. Maar wat kon je tegen hen beginnen? Zij waren zo sterk", wist Küng maar al te goed wat de waardeverhoudingen waren.

De Zwitser is wel een renner die zich nooit gewonnen geeft. "Ik probeerde even bovenaan de Kwaremont. We kwamen daar wat dichterbij, maar nadien reden ze steeds verder weg. De sterksten zaten vooraan. Ik deed mijn best om de hele dag actief te zijn. Het is mooi om het podium te halen. Ik kan veel positieve dingen uit deze koers halen."

Mijn ervaring heeft mij wel geholpen

Zoals het feit dat hij als niet-sprinter toch die derde plek bemachtigde. "Ik ben vaak mee in de finales, maar eindig dan soms niet eens in de top tien. Dan zeggen ze: "Die kerel doet wel altijd mee, maar kan niet winnen of een goed resultaat halen". Je hebt ook wat geluk nodig. Mijn ervaring heeft mij wel geholpen. Ik wilde vanuit de laatste positie van de groep komen en dan vertrekken op een moment waarop ze het niet verwachtten."

Knap om het zo te kunnen doen. "Het is mooi dat het zo af en toe lukt." Zijn podiumplaats in de E3 is absoluut niet vanzelfsprekend, gezien het verloop van de voorbije weken. "Na Parijs-Nice had ik bronchitis. Ik kon acht dagen geen zware trainingen doen. Ik voelde me vandaag heel goed, ook op de hellingen."