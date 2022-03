'Sonny Colbrelli had veel geluk dat het aan de finish gebeurde'

Sonny Colbrelli blijft voorlopig in het ziekenhuis nadat hij eerder deze week met hartritmestoornissen af te rekenen kreeg.

Maandag zakte Sonny Colbrelli meteen na de finish van de eerste rit in de Ronde van Catalonië in elkaar. De Italiaan moest gereanimeerd worden. Als er geen medisch team aan de finish stond, was het wellicht anders afgelopen.

De sprinter ligt nog steeds in het ziekenhuis en moet de nodige tests ondergaan. “Wij willen mededelen dat er geen verder nieuws is over de toestand van Sonny Colbrelli en dat de tests die donderdag zijn uitgevoerd geen uitsluitsel hebben gegeven”, zei Team Bahrain Victorious aan de Spaanse sportkrant AS.

Gelukkig gaat het wel goed met Colbrelli. “Wij bevestigen dat het goed gaat met de renner, die ter plaatse wordt bijgestaan door zijn familieleden en uitstekende verzorging krijgt van het Hospital Universitari de Girona. Het medische team van Bahrain Victorious onderhoudt regelmatig contact met de medische staf van het ziekenhuis.”