Tiesj Benoot viert terugkeer in Harelbeke en legt de lat met Jumbo-Visma hoog: "We koersen altijd om te winnen"

Wat heerlijk om Tiesj Benoot terug te zien stralen voor de start van een koers. Jumbo-Visma kan opnieuw op hem rekenen, nadat Benoot een kleine drie weken aan de kant stond.

Tiesj Benoot was klaar om een belangrijke rol te spelen aan de zijde van Van Aert in het voorjaar, tot die val in de Strade Bianche voor vraagtekens zorgde en hij het koersen even uit het hoofd moest zetten. "Ik heb de knop wel omgedraaid na mijn valpartij", verzekert Benoot.

In de E3 Saxo Bank Classic is hij er gelukkig terug bij. Al bij al heeft Benoot dus nog niet te veel moeten missen. Is Van Aert dé vooruitgeschoven man in deze wedstrijd? "We koersen altijd om te winnen, of dat nu met Wout van Aert is, of met iemand anders."

BLESSURE NIET ONDERSCHATTEN

Met het oog op de wedstrijden die nog volgen, zal ook de prestatie van Benoot zelf ons al heel wat wijzer maken. "Of ik zelf goed genoeg om mee te doen voor winst? Ik ben natuurlijk wel een tijd geblesseerd geweest. Dat mag je niet vergeten."