Van Aert rekent weer op sterk team: "Ronde helemaal bovenaan de verlanglijst, E3 zou ik ook heel graag winnen"

In de Ronde van Vlaanderen wil Wout van Aert pieken, zoveel is al langer duidelijk. De E3 beschouwt de Belgische kampioen evenwel niet zomaar als een voorbereidingskoers.

Van Aert stond de media te woord voor de start van de E3. "De weken van de waarheid? De Ronde nadert inderdaad, maar er volgen eerst nog enkele andere Vlaamse koersen. Ik heb naar deze week uitgekeken." Kan een uitslag in de E3 ook iets betekenen voor de Ronde van Vlaanderen? "Het enige doel hier is om de koers te winnen en het als team zo goed mogelijk te doen."

Winnen is vrijwel altijd zijn doel. Daarom ook dat die 8ste plek uit La Primavera ontgooechelend was. "Ik was teleurgesteld na Milaan-Sanremo, maar ik vind hier ook een aankomst die mij goed ligt. Het zal weer vanaf de Taaienberg te doen zijn. De E3 staat hoog op mijn verlanglijst. De Ronde is de klassieker die helemaal bovenaan staat, de E3 staat op gelijke hoogte van de andere klassiekers. Ik zou 'm heel graag winnen."

Op papier win je geen koersen

Gezien de sterkte van Jumbo-Visma moet dat ook mogelijk zijn. "De gezichten die we eerder in het voorjaar al zagen, zijn er nu weer bij. Goed dat Tiesj Benoot er weer bij is. Ik ben superblij om met deze ploeg aan de start te staan. Zeker gezien de ziektes in het peloton, die houden we redelijk goed bij ons weg. Op papier win je wel geen koersen."

En uiteraard zal Van Aert ook wel de nodige tegenstand krijgen. "De grootste concurrenten? Asgreen, Pedersen, en daarnaast vergeet ik er nog een aantal."