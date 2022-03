De Cauwer merkt op hoe Jumbo-Visma geen verrassingsaanval nodig heeft: "Een verbluffende Wout van Aert"

Jumbo-Visma heerst en een verbluffende Wout van Aert werkt af. José De Cauwer merkt op hoe dat de conclusie is na de E3 Saxo Bank Classic.

Daar hoefde de Nederlandse formatie helemaal niet voor te verrassen. Het rijdt gewoon alles aan flarden op de belangrijke punten. In de E3 was dat op de Taaienberg. "Daar heeft Jumbo-Visma de wedstrijd helemaal naar zijn hand gezet", is de analyse van José De Cauwer bij Sporza. "Niet met een verrassingsaanval, maar wel door het gaspedaal vol in te drukken."

Verschillende renners van de ploeg konden bij dat offensief uitblinken. "Met Nathan Van Hooydonck die opent, met een verbluffende Wout van Aert op kop en met goeie mannen als Laporte en Benoot." De rest is geschiedenis.

LAPORTE VEEL BETER DAN BIJ COFIDIS

Het valt ook op hoe goed Laporte is als 'nummer 2' achter Van Aert. "Hij heeft zoveel jaren bij Cofidis gereden. Daar deed hij dit niet. Ligt het aan de voorbereiding van dit team, was het geloof elders minder groot, of trekt Wout van Aert de rest mee in zijn zog? Hoe beter de kopman, hoe beter de knechten."