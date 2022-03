Greg Van Avermaet treurt niet na E3 in Harelbeke: "De Ronde ligt me beter, maar..."

Opnieuw zagen we geen Greg Van Avermaet in de finale van een koers dit jaar, maar dat zal binnenkort veranderen.

Greg Van Avermaet was nog maar eens niet van de partij in de finale van de E3 in Harelbeke. “Het is simpel, ik was gewoon niet goed genoeg”, vertelt hij aan Sporza. “Ik zat iets te ver op de Taaienberg. Dan was het achter de feiten aan hollen. Ik denk dat ik gewoon niet goed genoeg was om met de eerste mee te zijn.”

Daardoor miste hij ook de grote show van Jumbo Visma. “Ik heb het nummer van Jumbo-Visma niet gezien, want ik zat te ver. Ik zal het eens bekijken op televisie. De beste zal wel gewonnen hebben zeker?”, kon er nog lachen vanaf.

Zorgen maakt Van Avermaet zich alvast niet, ook al komt het er op dit moment totaal niet uit. “Ik denk dat de Ronde van Vlaanderen me beter zal liggen. Laat ons hopen dat het nog iets beter gaat, maar ik verwacht geen wonderen.”