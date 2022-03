🎥 Op zoek naar opvolger voor Wout van Aert: renners na de 'Last Post' vertrokken in Gent-Wevelgem!

Gent-Wevelgem is de zoveelste koers met Wout van Aert als topfavoriet. Na de traditionele 'Last Post' in startplaats Ieper zijn de renners alvast vertrokken!

In Flanders Fields werden de renners opnieuw verwelkomd. Nadat de ploegenpresentatie doorging op de Grote Markt in Ieper, kon de koers losbreken na de start onder de Menenpoort. Met uiteraard ook Wout van Aert onder de vertrekkers, de winnaar van vorig jaar. De luide aanmoedigingen van het publiek waren er ook weer voor alle renners, dat zal zeker deugd doen. Overigens staan dit jaar ook weer een junioren-en beloftenkoers op het programma, met daarnaast uiteraard ook een editie voor vrouwen. Hoe de start van de mannen elite verliep, kan u hieronder bekijken!