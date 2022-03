Daar is ook Tom Pidcock weer! Panikeren doet de Brit niet: "Het is nog een week tot Ronde van Vlaanderen"

Een week voor de Ronde van Vlaanderen meldt Tom Pidcock zich weer aan de start van een koers. Panikeren doet de Brit niet, ondanks de eerdere maagproblemen.

Pidcock, als één van de laatste namen toegevoegd aan het deelnemersveld, maakte voor de start van Gent-Wevelgem tijd om handtekeningen uit de delen en de pers te woord te staan. En uiteraard terug te komen op de maagproblemen die hem deden opgeven in La Primavera.

EXTRA SUIKERS

"Voor Milaan-Sanremo reed ik net goed rond", beweert Pidcock. "Ik dacht in aanloop naar Milaan-Sanremo dan ook dat ik in orde was, maar dat was duidelijk niet het geval." Bij Ineos proberen ze een scenario als dat van toen te vermijden. "Ik heb wat extra suikers genomen. We proberen het op te lossen."

Op deze manier lijkt het wel moeilijk te worden om in de Ronde een grote rol van betekenis te spelen, niet? "Het is nog een week tot de Ronde van Vlaanderen, al te veel zorgen maak ik mij niet." Optimisme troef dus. En eerst Gent-Wevelgem goed afwerken. "We gaan zien hoe de koers verloopt en hopelijk houd ik er een goed gevoel aan over."