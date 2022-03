Intermarché-Wanty-Gobert voerde nog aanpassing door: Kristoff aan de zijde van revelatie aan start Gent-Wevelgem

Dat heeft de ploeg aangekondigd in een persmededeling. Nadat Kristoff door ziekte moest passen voor de E3, leek ook Gent-Wevelgem te vroeg te komen. Biniam Girmay zou zijn vervanger worden, maar beiden zullen aan de start in Ieper verschijnen.

Zo heeft Intermarché-Wanty-Gobert twee troeven om uit te spelen. Het meeste zal wel verwacht worden van Biniam Girmay, de jonge Eritreeër die in de E3 de enige was die op de Paterberg nog bijna mee met Van Aert en Laporte kon.

We're happy to announce that former winner @Kristoff87 🇳🇴 will lead our selection in @GentWevelgem tomorrow!



