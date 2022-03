Stuwt Vlaams wielerpubliek Van Aert naar nieuwe zege? "Aanmoedigingen wennen niet"

Het feit dat er opnieuw publiek is toegelaten bij Vlaamse wielerwedstrijden, is voor Wout van Aert zeker geen nadeel. De Belgische kampioen is een vedette geworden.

Zijn populariteit is in de loop der jaren alsmaar gestegen. Anno 2022 is hij de man voor wie de mensen naar de koers komen. Dat bleek ook toen hij tijdens de ploegenpresentatie voor de start van Gent-Wevelgem geïnterviewd werd door Linde Merckpoel op de Grote Markt van Ieper.

Onder impuls van de radiopresentatrice scandeerde het publiek alvast al de naam van Van Aert. "Dat is wel cool, ja", bevestigde de publiekslieveling. "Of het went om al die aanmoedigingen te krijgen? Neen, eigenlijk niet", moest Van Aert bekennen.

ADRENALINE

Waarna hij gevraagd werd om te beschrijven wat dat met een renner doet. "Dat geeft je extra adrenaline." Die opstoot aan adrelanine kan hem misschien inspireren tot een nieuwe topprestatie. Het werkt in beide richtingen: als Van Aert straks aan de meet alweer een knap resultaat in de wacht sleept, zal 'zijn' publiek ook weer in de wolken zijn.