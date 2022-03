Sergeant vol lof: "Grote klasse" en "Tactisch zó slim"

Biniam Girmay heeft een knappe zege geboekt in Gent - Wevelgem. En dat levert hem veel lof op van de analisten.

Ook Marc Sergeant was onder de indruk van wat de man uit Eritrea liet zien in Gent - Wevelgem. "Wat een openbaring", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Grote klasse

"Hoe hij die finale sprint naar zijn hand zet, was tactisch en koerstechnisch zó slim. Echt perfect. Hij pakte uit met een versnelling in een versnelling in de sprint."

"Eén: dat moet je fysiek kunnen. Twee: hoe koelbloedig ben je dan? En drie: Laporte is daardoor totaal verrast. Hij verwachtte dit helemaal niet. Dit was voor mij niet alleen een overwinning van een Afrikaan, dit was vooral een overwinning van een renner die perfect wist wat hij moest doen. Grote klasse."