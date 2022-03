Voormalig wielerprof openhartig over doping, medicatiemisbruik en zelfmoordpoging: "Toen gaf mijn vrouw me een ultimatum"

In 1987 werd hij aangereden door een volgwagen terwijl hij aan de leiding reed in de Ronde van Vlaanderen. Maar ook daarna beleefde hij nog moeilijke momenten.

Kent u Jesper Skibby nog? Vroeg in zijn carrière werd hij na een lange vlucht aangereden door een volgwagen in de Ronde van Vlaanderen, editie 1987.

Daarna zou hij alsnog drie keer top-10 rijden in de Ronde en onder meer ritten winnen in de drie grote rondes.

Doping, valium en slaappillen

En ook aan doping beginnen en uiteindelijk in een zwart gat belanden: "In 1993 nam ik voor het eerst valium om het lawaai te stoppen", aldus Skibby in Vive le Vélo, leve de Ronde.

"Ik nam doping en daarvan ga je actiever worden. Dus dan bouwde zich dat op met twee valiums en twee slaappillen, ... Toen ging het bergaf."

Medicatiemisbruik

"Het leidde tot medicatiemisbruik, met ook alcohol. Dat was het zwarte gat, want je bent niets meer. Op oudejaarsavond 2002 nam ik pijnstillers en wodka en dacht ik dat ik ging sterven, maar ik werd wakker en vond het stom het te hebben geprobeerd."

"Mijn vrouw Mette stond aan mijn bed an gaf me een ultimatum: het is ik en Elisabeth of de pillen. Nu gaat het goed, maar er moet niet veel gebeuren om me opnieuw uit koers te laten slaan."