Wout van Aert is de grote held van Bradley Wiggins: "Hij is een gentleman, hij blijft indruk op mij maken"

Als Bradley Wiggins begint te praten over Wout van Aert, komen er enkel woorden van lof. De held van de voormalige Tourwinnaar, dat is Van Aert blijkbaar.

In een zoomcall voor Discovery Channel heeft Wiggins het onder meer over Van Aert. "Hij blijft indruk op mij maken, week na week. Hij is een gentleman. Wanneer je op zoek gaat naar helden in de sport, zoek je naar dat speciale. Ik heb zoveel helden. Wout van Aert is op dit moment mijn held."

Ik vind het ongelooflijk dat Wout van Aert weet wie ik ben

De kleine vormen van interactie op de koers betekenen dan ook veel voor Wiggins. "Ik vind het ongelooflijk dat hij weet wie ik ben. Ik zegt altijd goedendag, naar mij als ik op de koers ben. Het is mooi als je helden weten wie je bent."

Een zege in de Ronde van Vlaanderen zal Van Aert wel niet cadeau krijgen, want Wiggins gelooft ook in de kansen van Pogačar in Vlaanderens Mooiste. "Pogačar is bij de grote kanshebbers om de Ronde van Vlaanderen te winnen. In de Strade Bianche zag ik hoe hij hij zijn gewicht verdeelt, wat zijn fiets nog sneller doet gaan. Dat is anders dan alle andere renners."