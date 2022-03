Lefevere en Asgreen reageren op mogelijke afwezigheid Van Aert: "Verwacht een agressief Jumbo-Visma"

De kopman van de ploeg van Patrick Lefevere in de Ronde is Kasper Asgreen. Dat Wout van Aert mogelijk de Ronde mist, is ook voor Quick-Step en alle andere teams uiteraard belangrijk nieuws.

Voor Patrick Lefevere betekent een eventuele afwezigheid van Van Aert niet automatisch een betere koerssituatie voor de rest. "De concurrentie gaat nu misschien denken: "Oh, Van Aert is er niet, dus het zal wel oké zijn". Wout en ook Mathieu van der Poel zijn mannen die à bloc rijden, die niet speculeren of spelletjes spelen. Als zij het tegen mekaar opnemen, is dat soms ook goed voor ons."

"Hij is de grootste favoriet en die gaat nu waarschijnlijk niet starten", is het nieuws over Wout van Aert ook bij Kasper Asgreen doorgesijpeld. "Dat gaat zeker de tactiek bij zijn ploeg veranderen, want het kan nu niet meer rekenen op de beste renner die aan het eind het verschil kan maken."

Al is de Deen op zijn hoede voor de andere jongens die de ploeg van Van Aert kan uitspelen. "Ik verwacht een agressief Jumbo-Visma, want ze hebben nog veel kracht in het team. Maar de afwezigheid van Van Aert kan de koers wel wat veranderen."