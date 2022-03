Sportdirecteur bespreekt mogelijk forfait van Van Aert voor de Ronde: "Dat zou een grote tegenslag zijn"

Na die hele voorbereiding moet Van Aert mogelijk forfait geven voor de Ronde. Ook zijn sportdirecteurs bij Jumbo-Visma zien het met lede ogen aan.

Grischa Niermann heeft al iets meer informatie gegeven. "Jammer genoeg doet Wout niet mee aan de verkenning en voelt hij zich niet volledig fit. Daarom blijft hij thuis en moeten we het vandaag zonder hem doen. Als hem enkel op de verkenning moeten missen, zou het nog niet zo erg zijn. We moeten toegeven dat de kans bestaat dat hij de koers gaat missen", is de Duitser eerlijk.

"Als dat het geval is, moeten we onze plannen wijzigen. Het zou een grote tegenslag zijn. We kunnen hem natuurlijk niet vervangen, maar de hele ploeg is in goede doen. Met Tiesj Benoot en Christophe Laporte hebben we nog twee andere renners die zich meten met de besten. Het zou ook veel veranderen voor onze concurrenten. We zullen dan nog altijd wel starten met als doel om te winnen."

Het is nu wachten op het moment waarop ze bij Jumbo-Visma de knoop kunnen doorhakken. "Als hij zich zondagochtend wedstrijdklaar voelt, stellen we hem misschien nog op. Waarschijnlijker is dat we morgen weten hoe de situatie is", besluit Niermann.