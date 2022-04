Benoot geeft zichzelf niet meer kans als zijn kopman er niet bij is: "Verhaal van Wout zo veel mogelijk loslaten"

Tiesj Benoot blikte op de persconferentie van Jumbo-Visma vooruit naar de Ronde. Over Wout van Aert werd daar nog geen uitsluitsel meegedeeld.

Het is dus nog altijd onzeker of Van Aert aan de Ronde van Vlaanderen gaat meedoen. "We kunnen enkel maar afwachten. Er is nog geen meeting geweest over een plan B of wat dan ook", meldt Benoot. "We moeten het verhaal van Wout zo veel mogelijk loslaten. Eens er zekerheid over bestaat, zullen er beslissingen genomen worden."

ANDERS KOERSEN MET TOPFAVORIET

In elk geval hangt daar enorm veel van af. "Het is wel anders koersen als de topfavoriet in je ploeg rijdt. Het is mooi als we op meerdere manieren kunnen koersen en zeker als we de in principe sterkste renner in onze rangen hebben. Met hoe meer volk we in de finale kunnen komen, hoe beter."

Wat met de winstkansen van Benoot zelf als Van Aert er niet bij is? "Ik zou mezelf zeker niet meer sterren geven als Wout de start niet haalt. Misschien heb ik wel meer kansen om de koers te winnen met hem erbij, omdat er dan ook naar Wout gekeken wordt."

GROEICURVE BIJ PIDCOCK

Voorts is het duidelijjk dat Van der Poel een belangrijke concurrent wordt voor Jumbo-Visma. Nog andere kandidaat-winnaars? "Asgreen gaf me een enorm goede indruk. Pidcock was woensdag de grootste verrassing, hoe hij op drie dagen tijd al veel beter was geworden. Er zitten nog eens vier dagen tussen die wedstrijd en de Ronde. Als zijn groeicurve even steil omhoog gaat, zal hij goed zijn."