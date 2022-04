Benoot wordt tot favoriet voor Ronde gebombardeerd: "Mensen die zeiden dat ik een stap terug zou zetten, kennen er niet veel van"

Zijn kopman is er waarschijnlijk niet bij, al is het nog steeds afwachten op dat vlak. Maar anders wordt Tiesj Benoot, samen met Laporte, kopman bij Jumbo-Visma voor de Ronde van Vlaanderen. In het peloton wordt zelfs gefluisterd dat hij de te kloppen man is.

Tweede in Dwars door Vlaanderen en Benoot zit in de goede vorm. "Of de Ronde winnen een must is voor onze ploeg? Ja, het is een hoofddoel", vertelt hij in Vive le Vélo. "Er is zeker druk, maar daar kunnen we mee omgaan. Al moeten we de voetjes op de grond houden en moeten we beseffen dat het de Ronde is."

Voor Benoot is het ook zijn gram halen. "Deze winter zeiden mensen dat ik een stap terug zou zetten en hier in dienst zou rijden, maar zij snappen er niet te veel van. Ik heb nog maar 5 à 6 koersen gereden en ik zat telkens in de finale. Dat was de afgelopen seizoenen niet zo. Iedereen stijgt boven zichzelf uit en dat schept kansen."