Ploegleider Lotto hoopt te verrassen in Ronde: "Voor mij is Van der Poel de grote favoriet, met of zonder Wout"

Een ploegleider van Lotto noemt Van der Poel als grote favoriet voor de Ronde, of Wout van Aert nu gaat meedoen of niet.

Nochtans gaat dat wel een cruciale factor zijn. "Of Wout van Aert aan de start komt of niet, gaat heel bepalend zijn", bevestigt ook ploegleider Nikolas Maes van Lotto Soudal. "Alle teams gaan hun tactiek aanpassen aan die van Jumbo-Visma. Bij ons zal dat misschien iets minder zijn. We geloven wel dat we onze rol kunnen spelen."

Victor Campenaerts lijkt bij Lotto de man met de beste vorm. Die gaf zelf al vaker aan dat lange koersen minder zijn ding zijn. "Het is wel een issue, een koers van meer dan 260 kilometer is echt wel lang. Hij is wel gegroeid, niet enkel in zijn geest, maar ook in zijn conditie. Als Victor zich ergens op focust, gaat zijn vormpeil met 10% omhoog. Momenteel is hij gefocust op de Ronde van Vlaanderen."

© photonews

Dat belooft. Hoe gaat Lotto het tactisch aanpakken? "We moeten onze tactiek nog verder doorspreken. Ik wil één lijn bepalen en daar moet iedereen zich dan aan houden. Florian Vermeersch is iemand die kan schitteren in de klassiekers. Van Tim Wellens weten we niet of hij nu al in supervorm zit. Hij mag mij verrassen."

Vroeg in de koers bij de les zijn, is alvast de boodschap. "Het is een trend dat de koers steeds vroeger wordt opengebroken. Als favorieten als Van der Poel en Pogačar snel vooraan geraken en de helpers van de andere ploegen liggen er al af, is het in de finale man tegen man."

© photonews

Nikolas Maes is duidelijk over wie voor hem de absolute topfavoriet is. "Voor mij is Van der Poel de grote favoriet, met of zonder Wout aan de start. Als Mathieu aan de start komt, doet dat altijd iets met Wout. Hij reageert daar niet goed op. Mathieu heeft een sterk lichaam en een sterk hoofd."