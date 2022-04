Tiesj Benoot over de eerste herinnering aan de Ronde van Vlaanderen: "Herinner me de controverse"

De Ronde van Vlaanderen is voor heel wat renners de allermooiste koer in een wielerjaar. Het is voor Tiesj Benoot niet anders.

“De Ronde van Vlaanderen zal altijd mijn favoriete koers zijn en blijven”, aldus Benoot in gesprek met Het Nieuwsblad. Wesemann “Mijn eerste herinnering aan de Ronde? Dat was de editie die Steffen Wesemann won. Ik herinner me vooral de controverse: de Belgen Dave Bruylandts en Leif Hoste die elkaar hadden geflikt.” “In de Ronde van Vlaanderen moet je vooral op gevoel kunnen koersen", besluit Benoot.