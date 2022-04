UPDATE: dan toch geen Van Gestel in Ronde van Vlaanderen, Jordi Meeus wel onder de Belgische deelnemers

De eerste selecties voor de Ronde van Vlaanderen sijpelen binnen. Dries Van Gestel en Jordi Meeus werden beiden geselecteerd door hun team. Van Gestel kan uiteindelijk echter niet deelnemen.

Belgische ploegen als Quick-Step Alpha Vinyl en Lotto Soudal maakten hun selecties reeds bekend. Ook bij enkele andere teams is het huiswerk af. Ook bij TotalEnergies. Bij de Franse formatie is Dries Van Gestel één van de belangrijke pionnen.

Een verrassing is het uiteraard niet dat Van Gestel bij de selectie voor de Ronde zat. Hij was één van de mannen in vorm met een overwinning in de Profronde van Drenthe en een derde plaats in Gent-Wevelgem. De andere kopman in de ploeg is Anthony Turgis. Eerder werd al bekendgemaakt dat Peter Sagan niet zou deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen.

Nos sept guerriers, prêts à en découdre avec les monts et pavés les plus mythiques de Belgique.

Update: Dries Van Gestel zal dan toch niet aan de start komen van de Ronde van Vlaanderen. Van Gestel moest in Dwars door Vlaanderen al afstappen en meldt nu ook ziek af voor de Ronde.

Bij Bora-Hansgrohe hebben ze Jordi Meeus opgenomen in de selectie voor de Ronde. Voor Meeus is het als sprinter een minder evidente koers, maar door het rijden van deze klassiekers, zal de Limburger dit werk ook steeds beter onder de knie krijgen. Wellicht is Nils Politt de renner die Bora-Hansgrohe naar voren zal schuiven.