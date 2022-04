Evenepoel en Alaphilippe speerpunten van Quick.Step in Ronde van Baskenland: "Geen klassementambities"

Na een mislukte test in de Tirreno-Adriatico gaat Remco Evenepoel voor een herkansing in de Ronde van het Baskenland. Althans daar lijkt het op want de ploeg wil nog geen ambitie uitspreken.

Daags na de Ronde van Vlaanderen staat het gros van de klimmers aan de start van de Ronde van het Baskenland die eindigt op de dag voor de Amstel Gold Race. De echte zware cols worden niet overwonnen in het Baskenland, al is geenenkele etappe echt makkelijk.

Voor Quick.Step-Alpha.Vinyl zullen Alaphilippe en Evenepoel de speerpunten zijn. "Baskenland is één van de moeilijkste wedstrijden van het seizoen en een belangrijke voorbereiding op de klimklassiekers. We zullen het dag per dag bekijken wat betreft het klassement", klinkt het bij ploegleider Klaas Lodewyck.

Evenepoel start later deze maand voor de eerste keer in de heuvelklassiekers. Julian Alaphilippe heeft het Vlaamse voorjaar links laten liggen om er te staan in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De tegenstand in het Baskenland zal vooral komen van Roglic, Vingegaard, Adam Yates, David Gaudu en Enric Mas.