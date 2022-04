Dylan Teuns zowaar beste Belg in de Ronde: "Beetje triest dat ik vlucht met Van der Poel en Pogačar miste"

Weinigen zullen voorspeld hebben dat Dylan Teuns beste Belg zou zijn in de ronde. Toen Van der Poel en Pogačar gingen, was hij wel niet mee.

Met zijn zesde plaats aan de finish in Oudenaarde heeft Dylan Teuns een mooie ereplaats in de wacht gesleept. "Het was een zware koers, maar uiteindelijk eindig in toch in de top tien. Ik was een beetje triest dat ik de vlucht met Van der Poel en Pogačar miste."

GOED RESULTAAT

Dat was net iets te veel gevraagd. Het is nu al opvallend: niet Benoot, Campenaerts of Van Avermaet, maar Dylan Teuns is beste Belg. Terwijl laatstgenoemde vooral gelinkt wordt aan de Ardennenklassiekers. "Uiteindelijk heb ik wel een goed resultaat neergezet", beseft Teuns ook zelf.

Nog een feitje verbonden aan de 106de Ronde van Vlaanderen: de verrassing van de dag kwam uit de ploeg van Teuns. "Zowel ik als Fred Wright deden mee vooraan. Ik denk dus dat het wel een goede dag was voor de ploeg."