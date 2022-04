Eerst niet, dan weer wel en dan terug niet: Deense schaduwfavoriet moet ziek forfait gegeven voor de Ronde

Maar alsof de duivel ermee gemoeid is, zal Soren Kragh toch forfait moeten geven voor Vlaanderens Mooiste. De Deen kwam zaterdag ziek aan bij het hotel van de ploeg en is zodnagochtend niet genoeg hersteld.

Kragh Andersen was in zeer goede conditie. In Parijs-Nice eindigde hij 5e in de zeer zware laatste etappe en in Milaan-Sanremo had hij net voor de top van de Poggio nog een zeer snedige versnelling in de benen. In Gent-Wevelgem werd hij vorige week nog 5e.

After feeling unwell upon arrival to the team hotel on Friday, unfortunately @kraghsoren has not recovered well enough and won’t start at @RondeVlaanderen for us today in order to recover for his upcoming goals.



Get well soon, Søren! 💪🏻