Mathieu van der Poel: "Wout had moeilijke tegenstander geweest, maar makkelijkere koers met hem erbij"

Mathieu van der Poel verscheen zondagochtend zonder eeuwige rivaal Wout van Aert aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Dit hadden we een paar maand geleden niet kunnen voorspellen.

Begin dit jaar was het immers Van der Poel bij wie er de grootste twijfels waren. "Zelfs aan de start van de Ronde komen was een vraagteken toen ik naar Spanje ging. De conditie is nu veel beter dan ik had kunnen hopen", erkende de topfavoriet voor de start van de 106de Ronde van Vlaanderen.

HERSTELD VAN DWARS DOOR VLAANDEREN

Met zijn overwinning voorbije woensdag gaf Van der Poel meteen wel zijn visitekaartje af op Vlaamse bodem. "Ik denk wel dat ik hersteld ben van Dwars door Vlaanderen. Ik heb goed kunnen rusten." Had de Nederlander een ideaal verloop van de Ronde in gedachten? "Ik hoop gewoon gespaard te blijven van pech. Dat is het eerste belangrijke. De finale wijst zichzelf wel uit."

Wel al zeker: het is dit jaar een finale met een concurrent minder. Wel een concurrent die in een eerdere fase misschien bondgenoot kon zijn. "Wout is iemand die altijd voluit gaat. Jammer dat hij er niet bij is. Het is al vaak gebleken dat hij in koers mee de forcing voert. Hij had sowieso een moeilijke tegenstander geweest om te verslagen, maar het had wel een makkelijkere koers geweest met hem erbij."