Na twee jaar afwezigheid: Tour Down Under keert terug op de kalender in 2023

Het wielerseizoen startte - voor het coronavirus - gebruikelijk in Australië met de Tour Down Under maar de voorbije twee jaar ging die niet door wegens het coronavirus.

Dit jaar was er een mini Tour Down Under alleen maar met renners uit Australië omdat buitenlandse renners niet mochten inreizen maar koersdirecteur Stuart O'Grady heeft bevestigd dat er volgend seizoen een nieuwe Tour Down Under zal zijn.

10 dagen in plaats van 6

Normaal gezien is de Tour Down Under 6 etappes en zit er een etappe in op Wilunga HIll. De winnaar van die etappe wint in 9/10 edities ook de hele ronde. Maar in een korte teaser die de organisatie deelde is het duidelijk dat de Australische rittenkoers in 2023 maar liefs 10 dagen zal duren.