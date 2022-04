Pogačar onthoudt na het verwerken van de eerste frustratie het positieve: "Kippenvel op de Oude Kwaremont"

Positieve dingen en ook wat frustratie: daar bleef een beresterke Tadej Pogačar mee zitten na zijn eerste Ronde van Vlaanderen.

Want genoten, dat heeft Tadej Pogačar absoluut. "Het was een prachtige ervaring, een prachtige koers. Ik reed samen met Van der Poel voorop in een ongelooflijke sfeer. Vooral op de Oude Kwaremont, een klimmetje waar ik echt van hou, had ik kippenvel."

Aan de aankomst heel wat andere emoties: Pogačar reed een eind door. "Vlak na de koers was ik niet tevreden, omdat ik ingesloten geraakte en niet kon sprinten. Ik weet dat dit in wielrennen kan gebeuren: soms heb je vrije baan en op andere momenten vind je de ruimte niet. Ik was niet kwaad op iemand, ik was gefrustreerd met mezelf."

INDRUKWEKKENDE PASSAGES OP KWAREMONT

De Sloveen kan ook wel geweldig trots zijn op zichzelf: het was impressionant hoe hij bergop steeds tekeer ging! "Het idee om aan te vallen op de Kwaremont kwam tijdens de verkenning. We merkten op dat de wind daar gunstig stond. Het is ook één van de zwaarste en langste hellingen. Het was een goed punt in de koers om alles te geven."

Na de laatste keer Kwaremont stond Pogačar nog even op het punt om Van der Poel alsnog te doen lossen. "Ik deed ook nog mijn best op de Paterberg, maar kon niet van hem wegrijden. Hij was heel sterk. Of ik terugkom naar de Ronde van Vlaanderen? Simpel antwoord: ja."