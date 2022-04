Ronde-triomf bewijst hoe ijzersterke Lotte Kopecky naam maakt aan de top: "Ik zat nooit op mijn limiet"

Wie Lotte Kopecky zegt, zegt ook: absolute wereldtop. Na haar triomf in de Ronde van Vlaanderen bestaat daar geen enkele twijfel meer over. Al wisten we dat eigenlijk al langer.

Haar overwinning in de Strade Bianche sprak ook al boekdelen. In die wedstrijd maakte Kopecky het af na een sprint tegen Annemiek van Vleuten. In de Ronde van Vlaanderen deed de Belgische kampioene dat nog eens fijntjes over." Dit was wel wat anders dan in de Strade Bianche", vertelde Kopecky op haar persconferentie. Hoe Van Vleuten daar die laatste helling op reed: dat was fenomenaal. Schiterend dat ik haar daar kon volgen."

Wat was dan het verschil met de Ronde van Vlaanderen? "In de Ronde ontwikkelde ze ook wel een hoog tempo op de hellingen, maar ik zat nooit op mijn limiet." Ook fijn dat Kopecky tot in de slotmeters teamgenote Chantal van den Broek-Blaak bij zich had. De sterkte van SD Worx is zo toch weer aangetoond. "Het voelt superrelaxed aan om in deze ploeg te rijden."

HOGER PRIJZENGELD

Van Vleuten beweerde na de finish wel dat ze de indruk heeft dat Movistar ook steeds sterker voor de dag komt. "Ja, dat klopt wel. Ze komen met meer rensters in de finale." De overwinning van Kopecky gaat dit jaar overigens met iets bijzonders gepaard. "Het hogere prijzengeld in vergelijking met het verleden? Daar heb ik nog niet aan gedacht", moest ze lachen.

Lotte Kopecky is met haar succes ook steeds meer aan het uitgroeien tot rolmodel en inspiratiebron. "Mijn raad voor meisjes die het willen maken in het wielrennen? Geniet gewoon van het wielrennen. Als je de drijfveer hebt, komt het wel goed en dan zal de rest volgen."