Adrie van der Poel heeft lof voor zoon én concurrent: "Achteraf gouden zet geweest" en "Indrukwekkend wat hij laat zien"

Adrie van der Poel zag zijn zoon voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen winnen. En toch bleef hij heel nuchter in zijn analyse.

"Zijn voorbereiding was kort, maar wel heel goed. Op training had hij er heel veel zin in. Hij heeft een mooie streek gevonden om te trainen en is er helemaal weg van. Het was allemaal positief", aldus vader van der Poel bij Sporza.

Keuzes

"De keuze voor Milaan - San Remo was een gouden zet. Het waren relatief makkelijke kilometers om in de benen te hebben en het resultaat was bevredigend."

"De Ronde is natuurlijk nog wat anders. Op de Hotond zag ik dat de frisheid weg was, maar daarna was het fingers crossed. Pogacar? Ik heb het niet gezien, maar kreeg berichtjes na de Kwaremont. Wat hij laat zien de laatste jaren is indrukwekkend."