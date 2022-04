Ex-renner vindt fietscomputer die Tadej Pogačar kwijtgeraakte in de Ronde van Vlaanderen

Tadej Pogačar ging geweldig tekeer op de hellingen in de Ronde van Vlaanderen. Zijn fietscomputer was hij al kwijt op die momenten.

Aan de data van Tadej Pogačar tijdens zijn verschroeiende demarrages in de Ronde van Vlaanderen zullen we nooit geraken. Zijn fietscomputer had de Sloveen dan al niet meer. Die werd gevonden door Léon van Bon, ex-renner en momenteel actief als wielerfotograaf.

56 KILOMETER OP DE TELLER

"Ik heb 'm, Tadej Pogačar", zette Van Bon op sociale media, met een foto van de fietscomputer erbij. Die gaf een tijd van 58 minuten en 45 seconden aan en een afgelegde afstand van 56,86 kilometer aan. Het moet op dat moment geweest zijn dat Pogačar ten val kwam in de Ronde van Vlaanderen.

Jammer toch dat we nooit de precieze gegevens van Pogi tijdens de Ronde zullen kennen, al zal Van Bon er ongetwijfeld voor zorgen dat de fietscomputer weer in de juiste handen terechtkomt. Van Bon won overigens zelf tijdens zijn actieve carrière twee ritten in de Tour en werd ook tweemaal Nederlands kampioen.